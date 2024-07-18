Семью мигрантов лишили вида на жительство после того, как их сын плюнул в лицо сверстнику

В Алтайском крае семье мигрантов аннулировали вид на жительство после того, как их сын-подросток избил сверстника, сообщает ГУ МВД по региону.

Ранее в Сети появилось видео конфликта участием несовершеннолетних, который происходит на улице возле одного из торговых центров в Барнауле. Один из подростков плюет в лицо другому и наносит ему несколько ударов.

Полицейские установили личность несовершеннолетнего участника конфликта. Вместе с родителями 14-летний подросток был доставлен в отдел. Установлено, что члены семьи являются уроженцами одной из республик ближнего зарубежья. Им аннулировали ранее выданный вид на жительство и обязали покинуть Россию в течение 15 суток.

В марте из России выдворили несовершеннолетнего уроженца Таджикистана вместе с матерью. Ранее этот 13-летний школьник вместе с 15-летним братом записали оскорбительный видеоролик о самарском губернаторе Дмитрии Азарове. Видеоролик появился после того, как в Самаре в октябре 2023 года произошла серия драк подростков, в том числе несовершеннолетних, с мигрантами.