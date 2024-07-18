Депутат Хинштейн намекает на то, что YouTube рано или поздно будет заблокирован в России

Депутат Александр Хинштейн ("Единая Россия") вновь намекнул на то, что YouTube рано или поздно будет заблокирован в России.

"Я уже говорил, что в России рано или поздно появится собственная инфраструктура, и тогда в услугах хостинга, нарушающего права российских пользователей и попирающего свободу слова, мы нуждаться не будем", - машет кулаком глава комитета Госдумы по информполитике.

Если следовать его логике, существующие российские видеосервисы вроде Rutube и VK Video, несмотря на серьезные финансовые вливания хозяев, не могут достичь успеха и составить конкуренцию YouTube.

Хинштейн приводит грехи YouTube: не удаляет материалы, которые Роскомнадзор считает фейками об СВО, ведет русофобскую политику, массово блокируя каналы российских пользователей (доказательств блокировки и ее массовости депутат не привел), а также испытывает технические проблемы, связанные с "деградацией оборудования".