В Екатеринбурге крупный пожар в районе завода "Уралтрансмаш"

В четверг в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге произошел крупный пожар.

По данным очевидцев ЧП, что-то полыхает в районе завода "Уралтрансмаш". Там наблюдается огромное облако дыма. Утверждается, что якобы загорелся пустой цех.

"В цеху ничего не было, там проводились пожароопасные работы. Эвакуировали трех человек, пострадавших нет", - рассказал читатель паблика "Инцидент Екатеринбург".

Принадлежит ли данный цех "Уралтрансмашу", неизвестно.

Накануне.RU обратилось в ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве сообщили, что днем 18 июля на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступил сигнал о возгорании в районе улицы Фронтовых бригад. Прибывшие огнеборцы установили, что на территории промышленной площадки горит кровля отдельно стоящего здания.

"По оперативной информации, площадь пожара составляет 420 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались три человека. Информации о пострадавших не поступало", - сообщили в МЧС.

Сейчас принимаются все меры для скорейшей локализации возгорания. На месте работают 37 пожарных и 14 единиц спецтехники.