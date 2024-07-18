18 Июля 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

СМИ: Пелоси сказала Байдену, что он не сможет победить Трампа

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в частном порядке сказала президенту Джо Байдену, что все опросы показывают, что он проигрывает выборы Дональду Трампу и лишит демократов шансов на победу в Палате представителей в ноябре, если продолжит баллотироваться на второй срок. Об этом пишет CNN со ссылкой на четыре источника.

В ответ Байден сказал, что у него есть опросы, которые показывают обратное. Ни один из источников не указал, заявила ли Пелоси Байдену, что ему следует отказаться от участия в предвыборной гонке. Но на прошлой неделе она заявила, что Байден должен как можно скорее принять решение.

На днях обеспокоенная The Washington Post сообщила, что Байдену ограничивают информацию, а он прислушивается только к узкому кругу своих помощников. Это не дает ему возможности адекватно оценивать ситуацию.

Как сообщалось, опросы показывают, что Трамп с большой вероятностью побеждает на выборах. Для победы нужно набрать 270 голосов выборщиков, из которых 222 голоса у него уже практически "в кармане". То есть необходимо победить еще в 3-4 колеблющихся штатах из девяти, а он на данный момент лидирует в шести и еще в трех уступает совсем немного. Байдену же нужно склонить почти все девять колеблющихся штатов на свою сторону, что практически невероятно.

Опрос компании BlueLabs, финансируемый демократами, показал, что Байден уступает Трампу в 14 ключевых штатах по всей стране, включая пять, которые он выиграл в 2020 году. Аризону, Джорджию, Мичиган, Пенсильванию и Висконсин Трамп отыгрывает с вероятностью 70-85% (в этих штатах на выборах 2020 года результаты в самом конце изменились в пользу Байдена). Но положение Байдена также нестабильно в Колорадо, Миннесоте, Мэне, Нью-Мексико, Вирджинии и Нью-Гэмпшире.

Теги: сша, джо байден, дональд трамп


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