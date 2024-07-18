В свердловской Почте России не исключают, что ИИ может заменить сотрудников

В свердловских почтовых отделениях планируют увеличить число зон самообслуживания, а в будущем искусственный интеллект может заменить обычных сотрудников. Об этом заявила директор управления федеральной почтовой связи Свердловской области АО "Почта России" Наталья Алемасова.

Напомним, в июне в 25 отделениях на Среднем Урале появились зоны самообслуживания. В них можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке.

Как рассказала Алемасова на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, такие зоны оказались довольно востребованы среди свердловчан.

"Проект точно планируется расширять, он востребован. Но узнавание идет постепенно: прирост операций зон самообслуживания мы видим день ото дня. Глобальная задача – увеличить число таких зон до конца года", - заявила она, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Также глава свердловской Почты России поделилась мыслями о внедрении искусственного интеллекта. По ее мнению, он вполне сможет заменить обычных сотрудников, однако полностью это сделать не удастся.

"Это (внедрение ИИ, - прим. ред.) точно помощь, но задачу искусственному интеллекту ставит человек. Поэтому, чтобы ИИ хорошо работал, должен хорошо работать физический интеллект. Что касается доставки в труднодоступные территории – можно придумать летательные аппараты, которые что-то будут сбрасывать. Но ведь люди хотят не только получать, но и отправлять. Связь с внешним миром не работает в одну сторону. Поэтому нужен человек, который будет письма и посылки к этому объекту прикреплять", - развила свою мысль Алемасова.

А вот что касается сдачи писем и посылок, по ее мнению, все можно перевести в автоматический режим: например, сделать специальные киоски для сдачи.

"И я не исключаю, что если у нас дефицит кадров и этот жестокий перегрев на рынке труда будет расти, мы придем к тому, что все больше и больше будет появляться зон самообслуживания. Мы уже в магазинах видим кассы самообслуживания, кассиры стали редкостью. И думаю, что глобально, потихоньку, в сторону высвобождения дефицитных рабочих рук будет развиваться и почта в том числе", - заключила Наталья Алемасова.

Напомним, также в свердловской Почте России считают, что почтальоны не должны брать на себя функции врачей.