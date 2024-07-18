Опубликован окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Об этом сообщает МАТЧ ТВ.

В Париже выступят 15 спортсменов из России: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (батут), Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ) и Евгений Сомов (плавание).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

МОК 8 декабря объявил о допуске россиян на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ранее заявлял, что условия МОК неприемлемы для подавляющего большинства российских спортсменов, лишь единицы из них согласятся на участие в Играх.