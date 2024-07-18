Конституционный суд России запретил усыплять бездомных собак просто так

Конституционный суд России признал умерщвление безнадзорных животных в регионах исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека.

Дело рассматривалось по запросу Верховного суда Бурятии, в который поступил административный иск от зоозащитников. Истцы считали неправомерной норму о возможности умерщвления животных на 31-й день с момента отлова, передает РИА Новости.

С тех пор, как депутаты Госдумы сняли с себя ответственность и переложили ее на регионы, уже несколько субъектов (в основном, дальневосточных и сибирских) приняли региональные законы, в которых разрешено усыпление безнадзорных животных.

Пока не ясно, послужит ли вывод Конституционного суда России поводом для введения моратория на усыпление животных в регионах.