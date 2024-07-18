Mash: Все детские сады в зоне 20 км от границы с Украиной закрыли в Белгородской области

В Белгородской области все детские сады в зоне 20 км от границы с Украиной закрыли из-за участившихся обстрелах со стороны ВСУ, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, вчера два дрона сбросили взрывчатку рядом с садиками.

Ранее зона ограничивалась пятью километрами. Как уточняет Mash, закроют почти все сады в поселках Октябрьский, Никольское, Таврово, Ясные Зори. Мера коснется около 50 тысяч человек и продлится до конца недели, далее власти будут решать по ситуации.

Ранее белгородские власти закрыли въезд в 14 населенных пунктов в Белгородском, Шебекинском, Грайвороновском, Краснояружском и Борисовском районах. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что контрольно-пропускные пункты установят с 23 июля из-за сложной оперативной обстановки. Как пояснили в Кремле, это меры для обеспечения безопасности местных жителей Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области не завершена.