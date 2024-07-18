18 Июля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В женских туалетах московских ТЦ появились QR-коды с призывами жаловаться на "семейное насилие"

В женских туалетах пятидесяти московских ТЦ появились QR-коды, которые ведут на сайт центра помощи жертвам "семейного насилия". Об этом сообщила депутат Госдумы Татьяна Буцкая на круглом столе, посвященном работе кризисных центров для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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В думском комитете по делам семьи разрабатывают такой законопроект, направленный на помощь женщинам, пострадавшим от "семейного насилия". Он очень актуален, так как женщин в семьях избивают, а им некуда идти и они боятся об этом сказать, считают авторы инициативы. Глава комитета Нина Останина говорит, что сейчас многие такие центры живут только на частные пожертвования, а федеральный закон даст стабильное финансирование со стороны государства.

Буцкая считает, что центры должны быть не только для женщин, но и для инвалидов или мужчин, которых выгнали из дома. Они, видя QR-код с надписью "Не молчи" или "Бьет — значит, не любит", могут обратиться в любой кризисный центр.

Однако в основном эти центры направлены на женщин. Об этом говорит и Останина, которая отмечает, что данный законопроект связан с "семейным насилием" против женщин.

Многие против такого законопроекта. Руководитель общественного движения "Родительский отпор" Николай Мишустин видит в этом продвижение ювенальной идеологии и феминизма. Так, он однажды велел дочери помыть посуду, а та ему говорит: "Ты что, абьюзер?" Рядом с ними есть такой центр. Он считает экстремистской деятельность этих организаций, которые работают на подрыв семьи.

Как сообщила Останина на круглом столе, кризисные центры в Москве обслужили 250 женщин, пострадавших от "семейного насилия". При этом только один православный фонд "Спаси жизнь" обслуживает десятки тысяч, подчеркивает председатель Союза родительских организаций Александра Машкова-Благих.

Депутат Госдумы Ирина Филатова озвучила свежую статистику МВД по преступлениям насильственного характера. В 2023 году статус потерпевших получили 1,2 млн человек. Из них членами семьи совершено 8% преступлений. Только 1% преступлений совершен супругом и 1,7% - сожителем. То есть "семейное насилие" занимает очень малую долю насильственных преступлений, а семья - самое безопасное место для человека.

Теги: насилие, кризисные центры, женщины


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