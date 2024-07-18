Познер опроверг сообщения о госпитализации из-за онкологии

90-летний телеведущий Владимир Познер опроверг сообщения о своей госпитализации в связи с, якобы, обнаруженным онкологическим заболеванием.

"В СМИ появилась информация, что я попал в больницу и у меня, якобы диагностировали "злокачественную эпителиому кожи". Хочу сообщить, что сообщение о моей болезни – полное вранье. Я не в больнице, а нахожусь на международном семинаре и абсолютно здоров", - говорится в сообщении журналиста в его Telegram-канале "Познер онлайн".

Его супруга также опровергла сообщения. Она рассказала ТАСС, что ее муж находится по работе в Стамбуле.