18 Июля 2024
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Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

В свердловской Почте России считают, что почтальоны не должны быть еще и врачами

В свердловской Почте России заявили, что почтальоны не должны брать на себя функции врачей.

Ранее издание "Парламентская газета", учредителем которого является Государственная Дума РФ, сообщило, что почтальонам в сельских отделениях предложат взять на себя дополнительные функции: пройдя спецподготовку, они смогут диагностировать заболевания и проводить несложные медицинские манипуляции. Утверждалось, что подобные проекты уже реализуют в нескольких регионах, а опыт хотят распространить на всю страну.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге директор управления федеральной почтовой связи Свердловской области АО "Почта России" Наталья Алемасова, все же почтовики в первую очередь должны делать свою работу.

"Каждый должен заниматься своим делом: врач – лечить, акушер – принимать роды, почтальон – доставлять почту, а оператор почтовой связи – принимать платежи, и, может, работать как МФЦ. Это (функции медика, - прим. ред.) не совсем для нас профильно", - сообщила Алемасова, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Она уточнила, что на почте уже продаются некоторые медикаменты.

"В отделениях почтовой связи мы добавили продажу медицинских препаратов и средств первой необходимости, не требующие лицензирования. В тех населенных пунктах, где нет аптек, это довольно актуально", - отметила глава свердловской Почты России.

Почта России, машина(2018)|Фото: Накануне.RU

Как добавил заместитель директора УФПС Свердловской области АО "Почта России" Виктор Валов, в отделениях существует такая услуга, как выдача медицинских приборов.

"Наши клиенты могут получить медприборы, проверить свое состояние здоровья: измерить температуру, давление, кислород в крови. Тем самым мы оказываем расширенный вид социальных услуг", - отметил Валов.

Между тем, эксперты уже выражают опасения насчет того, кто будет отвечать за ошибки, совершенные почтальоном при постановке диагноза, если это приведет к гибели пациента.

Теги: почта, врачи, отделения, функции, медикаменты


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