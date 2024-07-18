В Госдуме за дискредитацию традиционных семейных ценностей предложили ввести ответственность

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил ввести хотя бы административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей. Он считает, что в объявленный президентом Год семьи это будет очень символично и правильно.

"У нас есть семейный кодекс РФ, регулирующий семейные отношения в России. Но нет закона, которых охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодых людей - тех, кто в стадии создания ячейки общества, - от деструктивной пропаганды, дискредитации семейных ценностей", - цитирует депутата РИА Новости.

Хамзаев не сообщил, будет ли считаться отсутствие у человека семьи дискредитацией. Можно ли считать дискредитацией развод (по которым Россия на лидирующих позициях в Европе и мире). И может ли попасть под ответственность, например, сенатор Ольга Ковитиди, которая назвала "неполной" семью, в которой меньше трех детей.