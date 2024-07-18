ТМК открыла в Екатеринбурге фотовыставку о достижениях уральских предприятий

В преддверии Дня металлурга Трубной металлургической компанией (ТМК) представлена в центре Екатеринбурге, на ул. Вайнера, фотовыставка "90-285-90. Золотые стандарты уральских трубников".

Как сообщает пресс-служба ТМК, экспозиция посвящена достижениям предприятий компании, которые расположены в Свердловской области. Название отражает юбилейные даты: в 2024 году Синарский трубный (СинТЗ) и Первоуральский новотрубный (ПНТЗ) заводы отмечают 90-летие, а Северский трубный завод (СТЗ) — 285 лет.

66 фоторабот передают красоту и мощь производства труб – это кадры из архивов предприятий, а также снимки приглашенных фотографов. На них запечатлены модернизированные цеха, цифровое оборудование, современные рабочие места, важные события из истории заводов. Особое внимание уделено сотрудникам предприятий.