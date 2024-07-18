18 Июля 2024
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Экономика Омская область
Фото: пресс-служба Правительства Омской области

Виталий Хоценко контролирует работы по строительству в регионе пяти объектов питьевого водоснабжения 

Реализация в Омской области федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» способствует повышению уровня обеспеченности населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

(2024)|Фото: пресс-служба Правительства Омской области

О ходе реализации проекта сообщил Губернатор Омской области Виталий Хоценко. В текущем году работы ведутся на пяти объектах питьевого водоснабжения.

(2024)|Фото: пресс-служба Правительства Омской области

«Благодаря федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», который инициирован нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным сейчас в регионе строим сразу несколько объектов: межпоселковый водопровод в рабочем поселке Большеречье - микрорайон «Южный Форпост» – до села Шипицыно, водопроводные сети от села Морозовка до поселка Октябрьский в Калининском сельском поселении Омского района, водопроводные сети к селу Андреевка Омского района. Кроме того, ведем реконструкцию сетей водоснабжения и установку очистных сооружений в деревне Артын и реконструкцию водопроводных сетей в рабочем поселке Черлак. Работу продолжаем», - отметил глава региона Виталий Хоценко.

(2024)|Фото: пресс-служба Правительства Омской области

Федеральная программа «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется на территории Омской области с 2019 года.

(2024)|Фото: пресс-служба Правительства Омской области

За это время введены в эксплуатацию 18 объектов водоснабжения в 10 районах Омской области, в результате 53 846 жителей обеспечены качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.

(2024)|Фото: пресс-служба Правительства Омской области

Теги: виталий хоценко, питьевое водоснабжение, нацпроект, жилье и городская среда, чистая вода


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