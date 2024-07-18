Бывший замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, отказался от сделки со следствием.

"Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве. Он настаивает на своей невиновности", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что следствие изучит информацию о телефонных разговорах Тимура Иванова. Помимо этого, следователь изучает изъятые во время обысков документы и электронные носители и ждет ответов на запросы в ФСБ. С учетом полученных данных итоговое обвинение может быть изменено и дополнено.

Иванова обвиняют в получении взятки, денежный эквивалент которой превышает 1,1 млрд рублей. Бывший заместитель министра обороны находится в СИЗО "Лефортово". Ранее ему продлили арест до 23 сентября. Аналогичное решение суд вынес и в отношении предполагаемого сообщника Иванова - бизнесмена и директора компании "Волжский берег" Сергея Бородина. В июне Иванов был освобожден от должности замминистра обороны РФ.