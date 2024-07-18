Медведев впервые за пять лет посетит Госдуму

Экс-президент России Дмитрий Медведев впервые за последние пять лет посетит Госдуму. Он не бывал здесь с 2019 года, когда в качестве премьер-министра отчитывался перед парламентом о работе правительства за год.

На этот раз в Госдуму Медведев приедет по партийным делам: в качестве председателя "Единой России" он представит думской фракции врио секретаря генсовета партии Владимира Якушева, пишут "Ведомости".

Раньше для подобных мероприятий встречи с депутатским корпусом организовывались в приемной Медведева или в офисах "ЕР", но теперь решено провести встречу в стенах парламента. Политологи считают, что таким образом Медведев и Якушев взаимно придадут мероприятию (и друг другу) вес и значимость в глазах однопартийцев.