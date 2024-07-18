Более 200 жителей региона в начале июля заключили контракты на службу в новосибирских подразделениях

В начале июля в Новосибирской области расширены возможности по комплектованию воинских подразделений – жители региона теперь могут заключить контракт и служить вместе со своими земляками. Этой возможностью воспользовались уже порядка 200 человек из общего числа заключивших контракт.



Как отметил заместитель руководителя департамента административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Виталий Жданов, среди жителей региона сохраняется высокая активность по заключению контрактов на воинскую службу, и дополнительным стимулом к этому стала возможность служить со своими земляками. Предложение о комплектовании подразделения, состоящего только из жителей Новосибирской области, выдвинутое Правительством региона совместно с областным военным комиссариатом по просьбам желающих заключить контракт на воинскую службу, было поддержано Министерством обороны РФ.

«Прошло две недели с момента, как было объявлено о комплектовании нового новосибирского подразделения, в котором смогут служить жители региона вместе со своими земляками – родственниками, друзьями, знакомыми, и мы видим, что это вызвало очень большой интерес. За этот период из общего числа желающих поступить на военную службу заключили контракты и будут служить именно с земляками, жителями нашей области уже более 200 человек», – рассказал Виталий Жданов.



Напомним, что гражданам, заключившим контракт на службу в новосибирских подразделениях, планируется дополнительно выплачивать 200 тысяч рублей. Таким образом, единовременная выплата для них при заключении контракта будет состоять из двух частей – федеральной в 195 тысяч рублей и региональной – 405 тысяч рублей, что суммарно составит 600 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба Правительства региона, подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117.