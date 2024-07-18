СМИ: Снайпер сфотографировал стрелка за несколько минут до покушения на Трампа

Снайпер успел сфотографировать стрелка за пару минут до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает CBS News.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что тактическая группа состояла из трех снайперов и находилась внутри здания, которое стрелок использовал при нападении. Один из снайперов заметил, что мужчина смотрит в прицел винтовки, сфотографировал его и передал информацию на командный пункт. Затем двое полицейских попытались забраться на крышу, но преступник уже начал стрелять.

13 июля на 78-летнего миллиардера Дональда Трампа, участвующего в предвыборной гонке за пост главы Соединенных Штатов, было совершено нападение во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания. Неизвестный открыл стрельбу по Трампу спустя всего несколько минут после начала его выступления. Кандидата окружили телохранители и увели в машину, он был доставлен в больницу и обследован. Выяснилось, что Трампа ранили в ухо. Стрелок был ликвидирован Секретной службой.

Газета Politico сообщала, что в разведке США не исключают новых попыток покушения на экс-президента страны.