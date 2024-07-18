На Украине ширятся случаи бегства военнослужащих за границу, Рада пошла на компромисс

На Украине военнослужащие регулярно сбегают за границу. На днях недалеко от границы с Молдовой пограничник застрелил военнослужащего. Как выяснилось, четверо военнослужащих сбежали с учебного полигона и пытались перейти границу.

Это далеко не первый случай попыток сбежать за границу, но о них почти ничего не сообщается. Есть много упоминаний в открытом реестре судебных решений, но они касаются лишь неудачных попыток бегства, то есть когда были вынесены приговоры. А те, кто смог бежать, стараются даже за границей не привлекать к себе внимания, пишет украинское издание "Страна".

Недавно произошло массовое бегство из учебной части морской пехоты. Моряков-контрактников, которым обещали, что они будут служить только на кораблях, направили служить в морскую пехоту. И по пути с кораблей в учебку часть военнослужащих сбежала. Почти никого из них не нашли.

Один из мобилизованных рассказал, что его взяли прямо на улице, и уже вечером забрали в учебку, хотя у него тяжелое неврологическое заболевание, есть проблемы с легкими и сердцем после ковида. Но его сразу начали гонять на марш-броски в жару. Он понял, что долго так не протянет, и в тот же вечер сбежал, но вернулся в свой город, где прячется и выходит только по вечерам. Планирует уходить за границу, но опасается подставы - и деньги возьмут, и сдадут.

Другой мобилизованный рассказал, как убежал в Молдову через местных знакомых, которые знают пограничников. В 4 часа утра бежал так, что пятки сверкали.

Самый детективный случай был у третьего мобилизованного. После бегства он позвонил отцу, и тот сказал, что домой за ним уже приходили, так что домой нельзя. И он решил бежать за границу через Буковину, лесами. Но там везде летают пограничные дроны, поэтому приходилось прыгать в кусты, когда слышал жужжание. Ночью лес почти непроходимый, можно распороть ногу или лицо. Но самое опасное - это просеки в лесу, их нужно перебегать очень быстро, так как в пограничной зоне камеры. Границу перешел, даже не заметив, что уже в Румынии. Понял это, только когда увидел указатели на румынском языке.

О масштабе бегства из ВСУ говорит тот факт, что накануне Рада в первом чтении приняла законопроект о том, что военнослужащие, впервые совершившие самовольное оставление части или дезертирство, смогут вернуться на службу с сохранением всех социальных выплат. То есть они освобождаются от уголовной ответственности. По возвращении в часть они будут восстановлены в правах, правда это требует одобрения командира. Но это законопроект с подставой, который имитирует прощение и направлен на возвращение дезертиров, их потом сразу кинут на "ноль" заглаживать свою вину, пишет телеграм-канал "Легитимный".

При этом существенных поблажек ожидать не приходится. Мобилизация была ужесточена, чтобы набрать побольше людей любой ценой. Спикер погранслужбы Андрей Демченко заявил накануне, что военкому могут находиться на пограничных пунктах пропуска. Они выискивают тех, кто находится в розыске, чтобы снова отправить их воевать.

Сколько украинцев бежали за границу, неизвестно, но это носит массовый характер. Общество в целом поддерживает уклонистов, видя отношение к мобилизованным и не понимая, за что они должны воевать.