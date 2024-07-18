Банки начали выявлять клиентов с несколькими льготными ипотеками

Ряд российских банков стал выявлять заемщиков, которые взяли больше одного кредита по программам льготной ипотеки. Для таких клиентов поднимают ставки по займам. РБК сообщает, что такие случаи были в Сбербанке и банке "ДОМ.РФ".

В Сбербанке сообщили, что если выявится "лишняя" льготная ипотека, то по ней банк вправе поднять ставку до рыночного значения.

В декабре 2023 года правительство распространило принцип "одна льготная ипотека в одни руки" на все ипотечные программы с господдержкой, а с 1 июля была завершена общая льготная ипотека на новостройки под 8% и ужесточены условия для семейной ипотеки.

В банках отмечают, что случаи, когда граждане "набрали" кредитов по льготным программам, не очень много.