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Происшествия Свердловская область
Фото: скриншот с видео УМВД Екатеринбурга

Суд оставил в силе решение по делу пикапера из Екатеринбурга, нападавшего на девушек

Свердловский областной суд оставил в силе решение по делу пикапера из Екатеринбурга Дмитрия Гребенкина. Молодой человек все же отправится в психбольницу.

Напомним, в мае этого года по решению Октябрьского районного суда уральской столицы Гребенкин должен быть помещен в психиатрический стационар для комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Однако защитником пикапера была подана апелляция на это постановление.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, материалы дела рассматривались в закрытом заседании. В итоге постановление суда первой инстанции оставлено без изменений.

Ранее сообщалось, что как минимум четыре девушки пострадали от неадекватных действий Гребенкина, который хотел с ними познакомиться. В начале апреля его удалось задержать в Кольцово при попытке улететь к матери в Москву.

В дальнейшем на Дмитрия завели второе уголовное дело – по статье 116 УК РФ "Побои". Полиция разыскивает и других жертв агрессивного пикапера из Екатеринбурга.

Теги: Гребенкин, апелляция, дело, облсуд


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