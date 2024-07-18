Арестованный экс-глава департамента культуры Москвы хочет отправиться в зону СВО

Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, арестованный по делу о коррупции, заявил о желании отправиться в зону военной операции. Об этом он заявил в ходе судебного заседания по определению меры пресечения.

"Для меня это вопрос решенный, независимо от того, что будет происходить здесь или не будет происходить", - цитирует "МК" бывшего чиновника.

17 июля суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил под стражу Кибовского. Он арестован до 16 сентября. Как считает следствие, Кибовский в составе организованной группы помогал коммерческим организациям заключать госконтракты, получая за это взятки, сумма которых превысила 100 млн руб

Ему вменяется восемь эпизодов получения взятки и одного эпизода покушения на мошенничество.