Опасность атаки безэкипажных катеров объявлялась в Новороссийске

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об опасности атаки безэкипажных катеров.

"В Новороссийске звучит сирена — сигнал "Внимание всем". Атака безэкипажных катеров", — написал он в своем Telegram-канале утром в четверг.

Жителей первой береговой линии призвали не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами. Спустя два часа мэр сообщил об отмене угрозы атаки безэкипажных катеров.

Предыдущая атака безэкипажных катеров на Новороссийск произошла 3 июля. В Минобороны России заявили, что "дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска".

По данным Минобороны, прошедшей ночью в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, которые следовали в сторону Крымского полуострова. Кроме того, средства ПВО уничтожили и перехватили 33 беспилотника над Крымом и два над Брянской областью.