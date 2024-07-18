Байден сдал положительный тест на коронавирус

У Джо Байдена коронавирус. Белый дом сообщил, что в среду президент США сдал положительный тест на COVID-19 во время пребывания в Лас-Вегасе, где у него было запланировано несколько мероприятий.

"Он вакцинирован, у него легкие симптомы. Он уедет в Делавэр (родной штат Байдена – прим. ред.), где самоизолируется и продолжит выполнять все свои обязанности в полном объеме", - заявила пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер. Также ситуацию прокомментировал врач Байдена: он сказал, что у главы государства появились "симптомы заболевания верхних дыхательных путей". Там же сообщается, что у 81-летнего Байдена были насморк, непродуктивный кашель и общее недомогание.