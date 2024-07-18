В Нижнем Тагиле трое подростков избили школьника в заброшенном здании

В Нижнем Тагиле группа подростков жестоко избила 12-летнего школьника. Сейчас в обстоятельствах разбираются прокуратура и силовики.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось в заброшенном здании на улице Выйская: трое несовершеннолетних, используя незначительный повод, нанесли удары руками и ногами другому школьнику. А еще один из подростков снимал всю расправу на телефон.

Свои проверки начали прокуратура и полиция. Также будет установлена степень тяжести вреда здоровью избитого подростка.

Так как инцидент случился в заброшенном здании, в котором периодически собираются тагильские подростки, прокуратура будет настаивать на консервации данного объекта.

Напомним, в мае этого года в Нижнем Тагиле двое парней 19 и 20 лет избили семиклассника только за то, что тот посмотрел на них.