Минэк оценил новый нацпроект по экономике в 1,9 трлн рублей

Министерство экономического развития России предлагает направить на реализацию нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" в 2025–2030 гг. до 1,9 трлн руб. в базовом сценарии.

Соответствующее предложение обсуждалось в кабмине 25 июня. Среди источников финансирования называются средства федерального бюджета – 999,1 млрд руб. Из региональных бюджетов на реализацию нацпроекта предлагают направить 536 млрд руб., еще 343 млрд собирается получить из внебюджетных источников. В настоящее время процесс приоритизации расходов, поэтому финальная сумма может быть меньше заявленной.

В консервативном сценарии расходы на нацпроект будут ниже - сумма может составить 1,4 трлн руб. Из федерального бюджета траты будут сокращены до 517 млрд руб. Расходы региональных бюджетов уменьшатся до 518 млрд, из внебюджетных источников в таком случае привлекут примерно ту же сумму – 340 млрд.

Как заявил министр экономического развития Максим Решетников, финансовую поддержку МСП необходимо таргетировать на приоритетных отраслях экономики и инвестициях в них, сообщают "Ведомости".