Минпромторг не против новых льгот по автокредитованию

Министерство промышленности и торговли России готово рассмотреть введение новых льгот по автокредитованию.

Об этом следует из ответа Минпромторга первому зампреду комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой. Из документа следует, что министерство во исполнении поручения вице-премьера Татьяны Голиковой рассмотрело обращение депутата по вопросу введения прогрессивной шкалы субсидий кредитным организациям в рамках действующей программы льготного автокредитования.

Программа предполагает предоставление скидки на уплату первоначального платежа по автокредитам и направлена прежде всего на граждан, не имеющих возможность приобретения автомобиля за полную стоимость. Так, скидка на покупку авто составляет 20% от стоимости, либо 25% при покупке на территории ДФО, либо 35% (но не более 925 тыс. руб.) стоимости электромобиля.

Отмечается, что совокупный бюджет программы в 2024 году составляет 17,3 млрд руб. Однако на этот год он уже исчерпан, за исключением лимита на продажи электромобилей, а также лимита на автокредиты семьям с детьми на территории Дальневосточного федерального округа.

В ответе сказано, что Минпромторг готов вернуться к рассмотрению вопроса при условии определения дополнительного источника финансирования, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, в России минимальная стоимость новой иномарки, которая в настоящее время находится на отметке в 2,8 млн руб., в 2024 году может вырасти до 3–3,2 млн руб.