Спрос на вахтовиков увеличился на 70%

Спрос на вахтовых сотрудников за II квартал 2024 года вырос почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как заявили в сервисах по поиску работы, лидером по приросту вакансий стала сфера строительства промышленных и инфраструктурных объектов — количество предложений от работодателей увеличилось более чем в четыре раза.

Спрос на штукатуров, готовых работать вахтовым методом, во II квартале вырос в 5,7 раза, на штамповщиков-вахтовиков — в 4,9 раза, на монолитчиков — в 4,5 раза. Всего работодатели разместили вакансий для специалистов-вахтовиков на 69% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В среднем соискателям на вахтовые позиции в этой сфере готовы были предложить 136 тыс. 657 руб. ежемесячно.

Другими популярными отраслями, где требуются сотрудники на вахту, стали производство, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство. Специалисты-вахтовики в этих сегментах за год стали востребованнее в 1,5 раза (+51%).

Кроме того, более чем в два раза за год (+109%) возрос спрос работодателей вахтовиков в сфере курьерской доставки.

Больше всего вахтовых вакансий открыто в Башкирии, Красноярском крае, Иркутской области, Москве и Свердловской области.

То есть сейчас вахтовики понимают свою востребованность и выбирают наиболее подходящие им условия, сообщают "Известия".