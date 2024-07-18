ФАС потребует от нефтяников обосновать рост стоимости АИ-95

Федеральная антимонопольная служба России направит запрос в нефтяные компании страны с целью получить информацию об экономическом обосновании роста оптовой стоимости бензина АИ-95.

В начале недели оптовая цена на него обновила максимум текущего года. В сообщении службы также говорится о рекомендации провести работу по увеличению объемов продаж АИ-95 на бирже, так как сейчас наблюдается сезонное повышение спроса именно этой марки бензина.

15 июля стоимость АИ-95 преодолела 70 тыс. руб. за тонну. Дороже бензин данной марки торговался в последний раз в сентябре 2023 года, пока кабмин впервые не запретил экспорт бензина, сообщает "Коммерсант".

Раннее глава Минфина Антон Силуанов предложил радоваться бензину по 60 рублей: "Если бы не акцизы, цены бы выросли рублей на 20".