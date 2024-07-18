Доля досрочно погашаемых займов МФО впервые превысила 40%

По итогам второго квартала 2024 года граждане России досрочно погасили 43,2% всех взятых в микрофинансовых организациях в этот период займов в сегменте среднесрочные ссуды на суммы в пределах 100 тыс. руб. до шести месяцев.

Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса кредитования Moneyman. Показатель досрочных погашений растет с IV квартала 2022 года и впервые за время наблюдения с 2020 года превысил 40%. Это произошло из-за усиления регулирования и смены платежного поведения заемщиков.

Исследование проводилось в июле, было проанализировано более 335 тыс. таких займов, выданных по всей стране компаниями из топ-30 рынка МФО. Как оказалось, инфляционные процессы привели к тому, что классические займы «до зарплаты» перестали покрывать привычные потребности большинства клиентов, сообщают "Ведомости".

Несмотря на это, по итогам первого полугодия 2024 года микрофинансовые организации России выставили на продажу рекордный объем долгов. Речь идет о сумме в 58,6 млрд руб.