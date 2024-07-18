ФАС хочет запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков яиц

Федеральная антимонопольная служба России предложила запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков куриных яиц первой и второй категорий.

Предложено внести изменения в постановление правительства, которое, в том числе регулирует правила установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды товаров. Проект постановления разработан с целью стабилизации цен на яйца и направлен на увеличение объема предложения этого товара.

ФАС указала, что, согласно действующему закону о торговле, в цену поставки товаров может быть включено вознаграждение, которое поставщик выплачивает торговым сетям за покупку определенного количества товаров. Его размер не может превышать 5% от стоимости приобретенных товаров. В настоящее время производители продают более 60% куриных яиц по прямым договорам через торговые сети, которые чаще всего покупают яйца первой и второй категорий.

Ожидается, что предложенная мера позволит производителям куриных яиц сократить затраты при поставках в торговые сети и направить высвобождаемые финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства. В среднесрочной перспективе благодаря этому решению оптово-отпускные цены на яйца пойдут в низ, сообщает Forbes.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверки крупнейших розничных торговых сетей на предмет цен на яйца. В ведомстве объяснили: проверку стоимости яиц ведут по всей товаропроводящей цепочке.