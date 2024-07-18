Руководству ЦБ РФ могут выдать оружие

Росгвардия предложила выдавать руководству Центробанка России оружие во временное пользование.

Как сказано в проекте постановления кабмина, в перечне должностей, у которых может появиться оружие, указаны заместители председателя и их советники, директора департаментов и их заместители, управляющие отделениями ЦБ РФ или их заместители. При этом руководителя регулятора в этом списке нет. В текущей редакции постановления оружие в Банке России могут получить только сотрудники, отвечающие за безопасность.

Руководству ЦБ будет разрешено выдавать только пистолет или пистолет-пулемет. Автомат или пулемет можно будет выдавать только некоторым сотрудникам подразделений безопасности, которые охраняют деньги, драгметаллы, ценные бумаги и валютные ценности, а также документы и предметы с носителями информации, которая относится к государственной тайне, при их транспортировке, а также для охраны объектов ЦБ, где хранится перечисленное имущество.

Согласно документу, пулеметы будут выдаваться сотрудникам вместо автоматов, а автоматы — вместо пистолетов-пулеметов, сообщает РБК.