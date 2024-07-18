Инфляционные ожидания россиян выросли третий месяц подряд

Инфляционные ожидания россиян растут третий месяц подряд.

Банк России опубликовал опрос "инФОМ", согласно которому, в мае граждане прогнозировали, что за ближайшие 12 месяцев цены поднимутся на 11,7%, в июне — на 11,9%, а в июле — на 12,4%. В июле инфляционные ожидания впервые с января преодолели отметку 12%. В начале года население прогнозировало, что цены вырастут на 12,7%. После этого инфляционные ожидания начали снижаться, опустившись в апреле до 11%.

В то же время наблюдаемая гражданами инфляция в июле снизилась до 14,2% после 14,4% в июне, когда показатель вырос после пяти месяцев снижения.

Ранее стало известно, что в большинстве регионов стали быстрее дорожать товары для дома и ремонта, бытовая химия и галантерея, медицинские товары, кондитерская продукция и продукты животноводства. Кроме того, повысились тарифы на мобильную связь во всех федеральных округах.