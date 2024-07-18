Арестован экс-глава департамента культуры Москвы Кибовский

В Москве Замоскворецкий суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил под стражу экс-министра правительства города и бывшего руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского.

Он арестован до 16 сентября. Как считает следствие, Кибовский в составе организованной группы помогал коммерческим организациям заключать госконтракты, получая за это взятки, сумма которых превысила 100 млн руб., сообщает РБК.

Ему вменяется восемь эпизодов получения взятки и одного эпизода покушения на мошенничество.