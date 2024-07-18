Лавров рассказал о контактах с политологами США

Москва и Вашингтон вели неафишировавшиеся контакты с участием политологов.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, обсуждались вопросы, связанные с конфликтом вокруг Украины. В ходе этих контактов российские эксперты задали американским политологам вопрос, поддержат ли США включение в любые будущие мирные договоренности отмену законов, которые "запретили русский язык во всех сферах жизни" на Украине. Дипломат указал, что на это политологи сообщили: Вашингтон не вмешивается во внутренние дела Украины.

Глава МИД также отметил, что конфликт закончится, когда Запад перестанет "накачивать Украину вооружениями". После этого "война прекратится и можно будет искать решения". Лавров подчеркнул, что РФ готова вести диалог, когда западные страны одумаются и "переболеют "вот этой манией превосходства". При этом решение по Украине должно учитывать "реалии на земле", в том числе то, что после апреля 2022 года, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Украина планирует завершить конфликт с Россией переговорами. Киевские власти уже прорабатывают план прекращения конфликта дипломатическим путем.