Стартовало комплексное благоустройство городских улиц в Астрахани

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина стартовало комплексное благоустройство городских улиц в Астрахани. Первыми преобразят одни из главных магистралей – Аэропортовское шоссе, Боевую, Адмиралтейскую, Фиолетова, Ленина, Эспланадную. Обновление затронет не только дома, но и прилегающие к ним территории, тротуары и дороги. Работы пройдут в несколько этапов.

Сначала в порядок приведут 10 домов по улице Боевая. Сейчас идёт демонтаж старой и нанесение новой штукатурки. Кроме того, в этом году начнут проектирование работ по кровлям и фасадам домов по улицам Эспланадная и Фиолетова с реализацией в 2025 году.

В ближайшее время вдоль Аэропортовского шоссе установят шумозащитные экраны. По улицам Адмиралтейская и Боевая сделают ямочный ремонт дорожного полотна, заменят 39 остановочных павильонов. Также проведут озеленение, выполнят санитарную опиловку деревьев, скосят сорняк, приведут в порядок ненормативные элементы уличной рекламы. Уберут, где это возможно, лишние провода.

Губернатор Игорь Бабушкин обратил особое внимание профильных ведомств на комплексный подход к благоустройству, чтобы в итоге астраханцы получили по-настоящему комфортную для жизни и эстетичную городскую среду.