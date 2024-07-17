Астраханская область передала помощь подшефному Кременскому району ЛНР - грейдер и автомобиль УАЗ «Патриот»

Транспорт астраханцы приобрели для нужд муниципального округа по поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Также в подшефный Кременской район отправили две бочки под питьевую воду объемом по 1 кубу каждая.

Как рассказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Илья Шорин, заявка в адрес губернатора от муниципального Кременского округа ЛНР на приобретение автогрейдера поступила в конце февраля этого года. Технику будут использовать для очистки территории МО от пыли, грязи и снега, а также при планировке грунтового дорожного покрытия.

«При поддержке главы региона Игоря Юрьевича Бабушкина продолжаем оказывать помощь Кременскому району. За счет средств областного бюджета приобрели автогрейдер СДМ-25. Эта модель зарекомендовала себя в России как надежная и ремонтопригодная машина для строительства и содержания дорог, — сообщил Илья Шорин. — Ранее мы отправили в Луганскую народную республику специализированную технику – водовозку».