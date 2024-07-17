18 Июля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Амбициозных и талантливых астраханцев приглашают участвовать в программе "Кадры решают все"

В Астраханской области продолжается приём заявок на конкурс «Кадры решают всё». Цель проекта, инициированного губернатором Игорем Бабушкиным, – выявить талантливых людей и пригласить их на работу в команду правительства Астраханской области на государственную и муниципальную службу.

ИО начальника управления государственной гражданской службы и кадров администрации губернатора Астраханской области Михаил Яковлев считает, что программа рассчитана на амбициозных астраханцев, которые хотят добиться определенных успехов на государственной и муниципальной службе.

«Любой кадровый проект – это всегда здорово! Важно, что впервые в Астрахани реализуется конкурс, направленный не только на формирование команды, но и на дальнейшее её обучение и развитие, – отметил Михаил Яковлев. – Некоторых из самых активных участников ждут назначения».

По словам ИО начальника управления, сейчас в регионе существует дефицит квалифицированных специалистов. Проект «Кадры решают всё» как раз направлен на выявление талантливых жителей и подготовку грамотных управленцев, способных решать стратегические задачи на благо Астраханской области.

астраханская область(2023)|Фото: astrobl.ru

Подать заявку необходимо до 8 августа, заполнив анкету на сайте. Участниками программы могут стать астраханцы в возрасте от 23 до 55 лет. Обязательные требования: высшее образование и управленческий опыт не менее 3-х лет или опыт работы по профилю деятельности не менее 5-ти лет.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, кадры решают все, карьера, заявки на конкурс, программа


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