Стартует онлайн-голосование в конкурсе на гимн Астраханской области

Приём заявок на конкурс по отбору гимна Астраханской области завершён, всего их поступило 33. С завтрашнего дня стартует следующий этап – онлайн-голосование. Оно продлится до 30 июля на официальном портале исполнительных органов Астраханской области astrobl.ru. При определении победителя конкурсная комиссия учтёт результаты народного голосования.

Ранее на заседании совета по культуре при губернаторе прозвучало предложение о создании гимна Астраханской области. Инициативу поддержал глава региона Игорь Бабушкин, был объявлен конкурс. Гимн-победитель станет официальным государственным символом Астраханской области, наряду с гербом и флагом.

Заместитель министра культуры региона Игорь Феоктистов сообщил, что среди претендентов на победу, приславших на конкурс свои версии гимна – известные поэты, начинающие литераторы, профессиональные композиторы и самодеятельные авторы. В основном они из Астраханской области, но есть и авторы из Москвы и Московской области, Тамбова, Калуги. Самому молодому автору из них 27 лет, самому взрослому – 82 года.