Бывший глава Шатуры подозревается в растрате более 200 млн рублей

Бывший глава Шатурского городского округа Алексей Артюхин подозревается в растрате более 200 млн рублей, он задержан, сообщает СУ СКР по Подмосковью.

По данным следствия, чиновник совершил растрату бюджетных средств на сумму порядка 221,5 млн рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений.

На рабочем месте подозреваемого прошли обыски. Также правоохранители осмотрели машины Артюхина.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере".

Ранее в Следственном комитете подтвердили задержание бывшего главы департамента культуры столичной мэрии Александра Киобвского. Ему вменяется восемь эпизодов получения взятки (ч.6 ст.290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).