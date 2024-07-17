Четыре человека погибли при столкновении "Ласточки" с автомобилем в Ленобласти

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате столкновения электропоезда "Ласточка" и легкового автомобиля "Рено" в Ленинградской области. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в Гатчинском районе на железнодорожном переезде станции "Дивенская". Движение по железной дороге временно прекращено в связи с остановкой электропоезда.

Предварительно, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В ноябре прошлого года на Среднем Урале столкнулись электропоезд "Ласточка" сообщением "Екатеринбург – Шувакиш" и автомобиль Volkswagen Polo. Сообщалось, что легковушка выехала на пути на запрещающий сигнал светофора. В поезде в момент происшествия находилось семь пассажиров, никто из них не пострадал. Водитель легкового автомобиля был доставлен в больницу.