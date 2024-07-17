Выступление Лаврова на заседании СБ ООН попытались прервать трое неизвестных

Три активиста попытались сорвать выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН.

Как сообщает ТАСС, министр не прервал своей речи.

Сегодня в Совбезе ООН проходили открытые министерские дебаты по ситуации на Ближнем Востоке под председательством Лаврова. Когда глава МИД РФ взял слово, демонстранты встали со своих мест на галерке зала и стали выкрикивать: "Освободить заложников".

"Я не понимаю, вы почетче, почетче скажите", — отреагировал Лавров.

Отмечается, что активистов вывела из зала охрана ООН.