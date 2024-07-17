СК проверит информацию о мигрантах, избивших мужчину из-за одежды в Москве

Следственный комитет проверит информацию о том, что в Москве мигранты избили мужчину из-за одежды.

"В социальных медиа сообщается, что в Москве мигранты избили молодого человека в связи с тем, что им не понравилась его одежда", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин избивают юношу в розовых кроссовках и футболке.

В прошлом году в Нахабино мигрант напал на девушку из-за ее одежды. Напомним, 21-летняя девушка вышла на пробежку, к ней подошел мужчина, схватил за руку и ударил в лицо. Ему не понравился внешний вид девушки – спортивный короткий топ и короткие шорты.