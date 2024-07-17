Мерзлякова: Один из вернувших в Россию военнопленных - житель Свердловской области

Один из 95 российских военнопленных, вернувшихся в страну накануне, является жителем Свердловской области. Об этом в своих соцсетях рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

"Сегодня вернулись в Россию 95 военнопленных , один из них наш земляк. Я позвонила главе городского округа, назвала фамилию, а имя уже называл глава. "Мы его ждали!" - передает слова градоначальника омбудсмен. - Конечно, ждали. К нам обращался военком. Парень 1998 года рождения. Пусть у него все получится в жизни. Ведь сегодня он пережил второе рождение".

Мерзлякова также сообщила, что с начала 2024 года из имеющегося списка военнопленных свердловчан вернулся уже 21 боец.

Напомним, что взамен российских солдат были переданы 95 военнопленных ВСУ. Посредническое участие гуманитарного характера при возвращении российских военнопленных оказали ОАЭ.

В мае уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что из-за украинских условий уже несколько месяцев не было обменов пленными. Буквально после этого произошел крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной при посредничестве ОАЭ. Также стороны обменяли тела погибших военных.