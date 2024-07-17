Москва спросит с регионов за отсутствие рынка беспилотников

У властей пока не получается сформировать в России рынок беспилотников, поэтому на регионы усиливается давление по этому направлению. Вице-премьер российского правительства Виталий Савельев, отвечающий за транспортное развитие, призвал регионы усилить работу по развитию беспилотных авиационных систем.

Правда, пока никаких конкретных указаний регионы не получают – все очень расплывчато, без формулировок: "Вице-премьер отметил важность продолжения всестороннего диалога для оценки потенциала рынка беспилотных авиасистем (БАС) и популяризации опыта использования технологий БАС на межрегиональном уровне".

Хотя что и как развивать регионам федеральное правительство не сказало (и, возможно, даже и не придумало), зато есть идеи как спрашивать за выполненную работу: предлагается "проработать возможность внедрения специального индекса вовлеченности регионов в развитие рынка дронов". По итогам оценки участники смогут претендовать на дополнительные меры поддержки от государства.