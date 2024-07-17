Молодая семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Дрон ВСУ снова атаковал автомобиль под Белгородом, в результате погибли молодые супруги. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара, в районе хутора Церковный. Машина загорелась, супруги погибли на месте до приезда скорой.

Кроме того, по словам Гладкова, вВалуйском городском округе в селе Борки дрон-камикадзе атаковал частный дом — пробита кровля и выбиты окна. В селе Новопетровка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждена линия газоснабжения.

В Грайворонском городском округе в селе Козинка в результате сброса боеприпаса с БПЛА повреждены кровля и фасад одного частного дома. В селе Безымено после четырех атак беспилотников загорелся частный дом и повреждены еще два.