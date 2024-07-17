В Прикамье признан банкротом экс-депутат заксобрания Подкорытов

В Перми признан банкротом бывший депутат краевого заксобрания Владимир Подкорытов. Решение принял Арбитражный суд региона.

Документ опубликован в карточке дела на сайте суда. Решение о признании Подкорытова банкротом и введении конкурсного производства принято 10 июля. Весной заявление о признании Подкорытова банкротом признано обоснованным, в отношении должника была введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден Антон Чернов.

В последнее время различные экс-депутаты городского и краевого уровней стали фигурантами дел о банкротстве. Среди экс-депутатов заксобрания значатся Виктор Плюснин, Егор Заворохин, Михаил Арзуманов.