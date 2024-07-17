17 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Олег Ковалюк

Екатеринбуржцы активно записываются на мастер-классы фестиваля "Лето с РМК"

Фестиваль "Лето с РМК", открывшийся в Екатеринбурге, в первые же дни завоевал свою аудиторию. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, каждый день на всех мероприятиях площадки нет свободных мест, а регистрация на мастер-классы и тренировки закрывается за считанные часы.

В понедельник, 15 июля, прошло торжественное открытие фестиваля "Лето с РМК", посвященного 20-летию Русской медной компании. Екатеринбуржцы лакомились мороженым и делали снимки на память о празднике в фотобудке. Ведущий под салют и фанфары дал старт фестивалю, и творческая программа открылась танцевальным перфомансом и выступлением вокально-инструментального дуэта Годжи. В этот вечер зрители узнали о том, как много вокруг нас предметов, содержащих медь, и выиграли сувениры в викторине. В завершение для любителей танцевальной музыки играл диджей DJ Andrew Kras.

"Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Олег Ковалюк

"Делами, не словами" – знаменитые слова уральских промышленников Демидовых являются девизом юбилейного года для Русской медной компании. Основанная в 2004 году, сегодня наша компания входит в тройку крупнейших производителей меди России. Важная задача РМК – создавать жизнь вокруг нашего дела, развивать территории. Нам очень приятно, что именно в Екатеринбурге мы открываем это креативное пространство, где сойдутся творческие, спортивные и волонтерские проекты и инициативы", - отметила вице-президент по социальной ответственности и развитию территорий РМК Анна Шабарова.

"Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Уже завтра, 18 июля, на фестивале стартует тематическая программа, посвященная Дню металлурга. В четверг на площадке пройдет лекция "Сокровища каменного пояса" об уральских самоцветах, месторождениях полезных ископаемых, в том числе меди, а также о старинных легендах и преданиях, связанных с минералами. Ее проведет директор Уральского геологического музея УГГУ Дмитрий Клейменов.

"Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Олег Ковалюк

В вечер пятницы для гостей фестиваля выступит оркестр B-A-C-H с программой "Музыка кино". В субботу состоится мастер-класс по изготовлению украшений из медной проволоки, а в воскресенье покажут советские мультики и фильмы.

"Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Напомним, фестиваль "Лето с РМК" объединяет творческие и волонтерские инициативы, спортивные и благотворительные проекты компании, а также в легкой и доступной даже ребенку форме показывает, как добывается медь. Площадка работает на набережной реки Исеть в самом центре города между улицами Добролюбова и Горького. Вход на все мероприятия свободный, но количество мест на тренировки и мастер-классы ограничено. Зарегистрироваться на мастер-классы и узнать подробности о проекте можно на сайте.

"Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Теги: Лето с РМК, мастер-классы, фестиваль


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