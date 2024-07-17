Строительство Срединного кольца на ВИЗе отложили из-за краснокнижных растений

Работы по подготовке к строительству Срединного кольца в Екатеринбурге были временно приостановлены. На участке обнаружили растения, занесенные в Красную книгу. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе горадминистрации.

"В ходе выполнения работ по подготовке строительной площадки были обнаружены редкие растения. Для организации процесса сохранения и пересадки были вызваны специалисты УрО РАН, разработан план мероприятий, после согласования плана поступят к пересадке в специальное время и состояние растений, позволяющее их сохранить в месте их естественного обитания", - рассказали в мэрии.

Напомним, что экоактивисты ранее уже заявляли о редких растениях, которые находятся на месте строительства магистрали. По их заверениям, растения погибнут в случае, если строители осушат озеро Малая Здохня. Конфликт дошел и до главы СК России Александра Бастрыкина, однако желание защитников природы присвоить участку статус особо охраняемой природной территории пока не увенчались успехом.

Отметим, что строительство Срединного кольца в Верх-Исетском районе прописано в Генплане до 2045 года. К 2035 году магистраль от ул. Металлургов до Малого Конного полуострова составит 5,5 км.