На севастопольских пляжах появятся патрули дружинников и казаков

В Севастополе усилили охрану общественного порядка на пляжах, в парках и скверах – теперь там можно встретить патруль не только из полицейских, но дружинников, а также казаков, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он сослался на решения чрезвычайного пленарного заседания городского заксобрания.

"По моему поручению дополнительные патрули выставлены в районах пляжей "Учкуевка", "Хрустальный" и "Парк Победы". Дружинники и казаки объясняют, как действовать во время сигналов "Воздушная тревога" и "Баллистика", и в целом следят за порядком в общественных местах", - сообщил губернатор.

Он также предложил всем желающим присоединяться к добровольным народным дружинам.